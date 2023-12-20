МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Швеции после приговора шведского суда

Апелляционный суд шведского округа Свеа утвердил приговор к пожизненному заключению Хамиду Нури за участие в массовых казнях политзаключенных в Иране летом 1988 года

ДУБАЙ, 20 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Швеции в Тегеране после утверждения шведским судом приговора в отношении иранца, участвовавшего в казнях политзаключенных в 1988 году. Об этом говорится в заявлении, распространенном на официальном сайте ведомства.

"После приговора шведского суда в отношении Хамида Нури <...> временный поверенный в делах посольства Швеции в Тегеране был вызван в министерство иностранных дел, <...> ему был выражен решительный протест", - сообщается в заявлении министерства.

Во вторник апелляционный суд шведского округа Свеа утвердил приговор к пожизненному заключению Хамиду Нури, вынесенный ему в прошлом году за участие в массовых казнях политзаключенных в Иране летом 1988 года по приказу религиозного лидера страны аятоллы Хомейни.

Обвиняемый находился под арестом с ноября 2019 года. Ключевым для стороны обвинения в доказательстве нарушения подсудимым международного гуманитарного права являлся вопрос о том, происходили ли эти казни в ходе войны между Ираном и Ираком или же они имели место во время внутреннего конфликта в самом Иране.

В конце лета 1988 года по всему Ирану было казнено 5 тыс. человек. Это произошло по приказу аятоллы Рухоллы Мусави Хомейни, объявившего смерть всем, кто поддерживал экстремистскую Организацию моджахедов иранского народа. Она принимала участие в свержении шахского режима, но потом поддержала Ирак в его конфликте с Ираном и поэтому была запрещена иранским режимом.

Против обвиняемого выступили 49 истцов, некоторые из них сами побывали в так называемом коридоре смерти тюрьмы Гохардашт, через который осужденных вели на казнь и пытки, а также смотреть на казни других заключенных. Защита подсудимого оспаривала сам факт его пребывания в тюрьме Гохардашт в то время, когда там происходили казни, равно как и то, что он занимал некую должность или как-то еще участвовал в планировании или приведении смертных приговоров в исполнение.