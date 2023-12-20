Киевская прокуратура начала проверку факта демонстрации в городе нацистского флага

В ведомстве отметили, что следователи пытаются установить личности участников этой акции

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Киевская прокуратура начала досудебное расследование по факту демонстрации группой молодых людей флага нацистской Германии на одной из улиц Киева. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Следователи также пытаются установить личности участников этой акции, при этом прокуратура указывает на необходимость соблюдения презумпции невиновности.

На распространенных ранее украинским изданием Klymenko Time видеокадрах запечатлены молодые люди, демонстрирующие полутораметровое полотнище со свастикой и предлагающие делать пожертвования.

На Украине регулярно публикуются фото- и видеоматериалы, свидетельствующие о широком распространении как среди гражданских, так и военнослужащих различной нацистской атрибутики в виде нашивок и татуировок, стилизованных или прямо копирующих символы Третьего рейха. Кроме того, спорадически появляются сообщения о нанесении вандалами свастики на памятники воинам Красной армии, советским и российским деятелям, а также жертвам Холокоста и представителям еврейской культуры.