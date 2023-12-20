Блинкен заявил, что Швеция вскоре присоединится к НАТО

Госсекретарь США отметил, что страна "усилит потенциал" альянса

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Швеция в ближайшее время присоединится к НАТО, что послужит "усилению потенциала" альянса. С таким утверждением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам года в Госдепартаменте.

По словам Блинкена, Североатлантический альянс в 2023 году стал "больше и сильнее". "В этом году добавился 31-й член НАТО - Финляндия, а в ближайшее время к нему присоединится Швеция, что усилит потенциал и укрепит возможности оборонного альянса", - заявил госсекретарь США.

При этом он выразил мнение, что "Россия стала слабее в военном, экономическом и дипломатическом" плане. По его словам, США намерены продолжать подталкивать страны по всему миру к поддержке Украины и оказанию давления на РФ.

Протоколы о вступлении Швеции в альянс на текущий момент не ратифицировали только Венгрия и Турция. Для одобрения заявки королевства в НАТО Турция требует, чтобы власти этой страны на практике исполняли обновленный закон о противодействии терроризму, в частности, в вопросе противодействия Рабочей партии Курдистана, которая объявлена в Анкаре террористической организацией.

Процесс ратификации заявки Швеции в турецком парламенте был начат в октябре. Изначально ратификационный протокол поступил в комиссию по международным делам, затем он будет вынесен на голосование Генассамблеи парламента.