Блинкен: Израиль обязан бороться с ХАМАС и минимизировать потери среди гражданских

Госсекретарь США отметил, что израильская сторона не может выбирать между этими вариантами действий

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Израиль не может выбирать между устранением угрозы, исходящей от палестинской радикальной группировки ХАМАС, и минимизацией жертв среди мирного населения, он обязан делать и то, и то. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам года в Госдепартаменте.

"Мы по-прежнему считаем, что Израиль не должен выбирать между устранением угрозы ХАМАС и минимизацией потерь среди гражданского населения в секторе Газа. Он обязан сделать и то, и другое", - сказал Блинкен, добавив, что поступать таким образом - также "в стратегических интересах" еврейского государства.

По словам госсекретаря, США полны решимости обеспечить мир и безопасность в регионе после завершения текущего конфликта, "но осознание этой возможности потребует от всех сторон сделать трудный выбор в отношений шагов, которые они готовы [для этого] предпринять, включая США". Он добавил, что это "в интересах Америки".