NBC: Си Цзиньпин заявил Байдену в ноябре, что стремится к воссоединению с Тайванем

По информации телекомпании, китайский председатель не назвал точных сроков, в которые КНР рассчитывает осуществить такой план

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Председатель Китая Си Цзиньпин прямо заявил лидеру США Джо Байдену на ноябрьском саммите в Сан-Франциско, что Пекин воссоединит Тайвань и материковый Китай. Об этом сообщает телекомпания NBC со ссылкой на источники.

По их сведениям, китайский председатель не назвал точных сроков, в которые КНР рассчитывает осуществить этот план, но отметил, что это будет сделано "мирно, а не за счет применения силы".

По словам американских чиновников, осведомленных о ноябрьском саммите двух лидеров, Си Цзиньпин говорил "прямо и откровенно, а не конфронтационно". Глава Китая также указал Байдену на то, что США оказывают влияние на участников выборов главы администрации острова, которые пройдут в январе 2024 года.

С 2016 года этот пост занимает представительница Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь, которая была переизбрана на второй и последний четырехлетний срок в 2020 году. После прихода к власти она отказалась признавать принцип "одного Китая" и свернула многолетний курс Гоминьдана на постепенное сближение с материковым Китаем: в результате этого отношения между Пекином и Тайбэем быстро начали ухудшаться.

Фаворитом предвыборной гонки является действующий заместитель главы администрации Тайваня, представитель правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, который лидирует в опросах общественного мнения. Двумя оппозиционными кандидатами являются председатель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ и политик от выступающего за сближение с материковым Китаем Гоминьдана Хоу Юи.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.