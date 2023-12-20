В Сербии пройдет повторное голосование на 28 участках

Такое решение приняли в связи с жалобами и замечаниями по проведению выборной процедуры

БЕЛГРАД, 20 декабря. /ТАСС/. Повторное голосование на выборах депутатов в сербский парламент состоится на 28 участках в связи с полученными жалобами и замечаниями по проведению выборной процедуры. Об этом заявил председатель Республиканской избирательной комиссии Владимир Димитриевич.

В соответствии с решением РИК, правом голоса будут обладать 12 240 граждан, которые зарегистрированы на тех пунктах, результаты голосования на которых не были утверждены. Отмечается, что повторное голосование за депутатов Народной скупщины (однопалатный парламент) состоится 30 декабря.

Коалиция "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться" продолжает лидировать на парламентских выборах в Сербии с результатом 46,7% после обработки 99,66% бюллетеней. Согласно данным РИК, после обработки бюллетеней на 8 245 из 8 273 избирательных участков коалиция получает 1 780 229 голосов. Далее идет оппозиционный блок "Сербия против насилия" с результатом 23,69%. Третье место занимает коалиция "Ивица Дачич - премьер Сербии" с результатом 6,55%.

Президент республики и член Сербской прогрессивной партии (СПП) Александар Вучич заявил ранее, что коалиция "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться" займет абсолютное большинство мест в парламенте и "получит более 127 мандатов [из 250]".

В ходе голосования граждане Сербии выбирали на четыре года 250 депутатов Народной скупщины (однопалатный парламент), а также своих представителей в 65 городах и муниципалитетах, включая Белград и автономный край Воеводина. Правом голоса обладали более 6,5 млн человек. Всего голосующим были доступны 8 273 участка в Сербии и 81 участок в 35 странах, в том числе в России (в Москве и Сочи). Результаты выборов должны быть объявлены РИК в течение 96 часов после закрытия избирательных участков, то есть до 22:00 мск 21 декабря.

Протесты в Белграде

Как сообщал ранее корреспондент ТАСС, сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", которые вечером 18 декабря провели многочисленный митинг у здания Республиканской избирательной комиссии в центре Белграда, повторили протестную акцию у стен избиркома во вторник и намерены продолжать протестовать до отмены результатов голосования в столице республики на муниципальном уровне.

В ходе акций протеста протестующие забрасывали главный вход в здание избиркома яйцами, помидорами, банками пива, использовали петарды. Кроме того, участники акции в понедельник не позволили покинуть здание членам комиссии после одного из заседаний, также закидав их мусором. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич сообщила, что собравшиеся у РИК напали на директора Республиканского статистического управления Миладина Ковачевича и повалили его на землю.

Сербский премьер отдельно указывала на то, что оппозиция на протяжении всей своей кампании не только планировала проведение протестов, но и "готовила "майдан" в Белграде, чтобы прийти к власти путем революции".

Сторонники оппозиции заявляют о несогласии с победой на выборах в городское собрание Белграда (скупщину) коалиции, возглавляемой правящей партией. Согласно предварительным данным городской избирательной комиссии, после обработки 92,46% бюллетеней блок "Александар Вучич - Белград не должен останавливаться" набирает 341 992 голоса, или 39,35% (49 из 110 мандатов), в то время как оппозиционный блок "Сербия против насилия" получает 297 751 голос, или 34,26% (42 мандата).