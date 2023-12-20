Блинкен заявил, что США добились успехов в привлечении на Украину инвестиций

Госсекретарь отметил, что привлечение инвестиций способствует "увеличению налоговой базы, чтобы у Украины было больше возможностей самой обеспечивать себя"

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. США добились успехов в привлечении на Украину инвестиций, развитии ее частного сектора, чтобы Киев мог "сам обеспечивать себя". С таким утверждением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам года в Госдепартаменте.

"Мы в значительной степени вовлечены в привлечение инвестиций в частный сектор и увеличение активности на Украине, чтобы она развивалась в экономическом плане. И мы добились реальных успехов на этом направлении", - утверждал госсекретарь США. По его словам, привлечение инвестиций способствует "увеличению налоговой базы, чтобы у Украины было больше возможностей самой обеспечивать себя".