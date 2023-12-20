Блинкен: США настаивают на том, чтобы Израиль перешел к более точечным военным операциям

Госсекретарь отметил, что в таком случае ущерб от боевых действий гражданскому населению существенно уменьшится

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы Израиль перешел к более точечным военным операциям в секторе Газа и снизил интенсивность боевых действий. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам года в Госдепартаменте.

"Мы хотим видеть переход к более точечным операциям с привлечением меньших сил, которые будут действительно сосредоточены на борьбе с руководством ХАМАС, сети туннелей и некоторых других важных вещах", - сказал Блинкен. Он подчеркнул, что в таком случае ущерб от боевых действий гражданскому населению существенно уменьшится.