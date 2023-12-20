Блинкен: у США практически закончились время и деньги на оказание помощи Украине

В этой связи госсекретарь отметил, что Конгресс должен как можно быстрее рассмотреть вопрос о выделении новой помощи Киеву

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты практически практически исчерпали свои возможности по оказанию помощи Украине, поэтому американский Конгресс должен одобрить новые ассигнования для Киева. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам года в Госдепартаменте.

"У нас почти закончились деньги, которые нам необходимы [для поддержки Киева], и у нас почти закончилось время", - сказал он. Блинкен признал, что не может точно сказать, когда закончатся оставшиеся средства. В связи с этим госсекретарь считает, что Конгресс США должен как можно быстрее рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств из федерального бюджета на помощь Украине.

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом (демократ) хотела бы получить около $106 млрд.

Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) несколько раз предупреждал о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

6 декабря законопроект о новой крупной помощи Израилю и Украине, а также о противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурного голосования в Сенате, хотя Байден в специальном обращении призвал законодателей утвердить эти расходы до ухода на рождественские каникулы. Тем не менее контролирующие верхнюю палату Конгресса демократы сохранили возможность вновь внести этот законопроект на рассмотрение.