Блинкен: прекращения огня следует требовать не только от Израиля, но и от ХАМАС

Госсекретарь считает, что было бы хорошо, если бы международное сообщество отчетливо выступило с требованием к движению сделать необходимое, чтобы положить этому конец

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Международное сообщество должно требовать прекращения огня не только от Израиля, но и от радикального палестинского движения ХАМАС. Такую позицию изложил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам года в Госдепартаменте.

"Меня поражает, что, хотя многие страны призывают к прекращению этого конфликта, чего бы мы все хотели, я практически не слышу, чтобы кто-то требовал от ХАМАС, чтобы [его боевики] перестали прятаться за спинами мирных жителей, чтобы они сложили оружие и сдались. Если бы ХАМАС пошло на это, [конфликт] завершился бы завтра или даже месяц назад, шесть недель назад", - заявил Блинкен.

"Как может быть такое, что нет требований по отношению к агрессору, они звучат лишь в адрес жертвы? Было бы хорошо, если бы международное сообщество отчетливо выступило с требованием к ХАМАС сделать необходимое, чтобы положить этому конец", - отметил госсекретарь США.