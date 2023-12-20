Байден: США добиваются возобновления гумпаузы в Газе и освобождения заложников

Вместе с тем в ближайшее время этого не ожидается, заявил президент США

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов настойчиво добивается возобновления гуманитарной паузы в секторе Газа, которая будет сопровождаться освобождением удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС заложников, но в ближайшее время этого не ожидается. Об этом заявил президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в штате Висконсин.

Его попросили прокомментировать ситуацию с возобновлением гуманитарной паузы и освобождением заложников. "Мы настойчиво добиваемся этого. <...> на данный момент нет никаких ожиданий. Но мы настойчиво добиваемся этого", - ответил глава государства.

Перед этим президента спросили, ожидается ли в скором времени возобновление гуманитарной паузы в секторе. "Да. Подождите, где?" - сказал глава государства. Он назвал трагедией жертвы среди мирного палестинского населения в результате израильской военной операции.