Блинкен согласился с Путиным в том, что поддержка США имеет решающее значение для Украины

Американский президент заявил, что 90% помощи в области безопасности, которую страна предоставила Киеву, "было потрачено здесь, в Соединенных Штатах, и это пошло на пользу американскому бизнесу, рабочим, сообществам, укреплению оборонно-промышленной базы"

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен согласен с президентом РФ Владимиром Путиным в том, что постоянная поддержка Вашингтона имеет решающее значение для Киева.

"В одном и только одном я согласен с Путиным: постоянная поддержка Америки имеет решающее значение для того, чтобы <...> солдаты и граждане Украины продолжали борьбу", - сказал он на пресс-конференции по итогам года в Госдепартаменте.

По словам Блинкена, Вашингтон продолжит поддерживать Киев "в военном, экономическом и демократическом отношении". При этом он заявил, что 90% помощи в области безопасности, которую США предоставили Украине, "было потрачено здесь, в Соединенных Штатах, и это пошло на пользу американскому бизнесу, рабочим, сообществам, укреплению оборонно-промышленной базы".

14 декабря Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции заявил, что цели специальной военной операции не изменились, это денацификация и демилитаризация Украины, а также ее нейтральный статус. Президент отметил, что Украина сегодня не производит почти никаких вооружений, все получает "на халяву", но эта "халява", судя по всему, уже заканчивается. Он указал, что Вооруженные силы Украины с контрнаступлением не добились никаких результатов ни на одном из участков.