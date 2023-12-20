СМИ: апелляционный суд подтвердил условный приговор экс-премьеру Чехии Нечасу

По информации Чешского радио, его признали виновным в подкупе трех депутатов нижней палаты парламента республики и приговорили к условному заключению на 2,5 года и штрафу в размере около $47 тыс.

ПРАГА, 20 декабря. /ТАСС/. Апелляционный суд подтвердил вынесенный летом 2023 года приговор экс-премьеру Чехии Петру Нечасу (занимал пост в 2010-2013 годах). Он был признан виновным в подкупе трех депутатов нижней палаты парламента республики и приговорен к условному заключению на 2,5 года и штрафу в размере 1 млн крон (около $47 тыс.), сообщило Чешское радио.

По делу о подкупе депутатов с целью обеспечить проведение через парламент подготовленных правительством Нечаса налоговых реформ проходили также жена экс-премьера Яна Нечасова, возглавлявшая его секретариат, и бывший заместитель министра сельского хозяйства Роман Бочек. Каждый из них был приговорен к двухлетнему условному сроку и штрафу в размере 300 тыс. крон (около $14 тыс.). Апелляционный суд оставил в силе вердикт, вынесенный в отношении них судом первой инстанции.

Нечас был дважды осужден в 2023 году. Ранее он получил один год условно и штраф в размере 100 тыс. крон (около $4,7 тыс.) за дачу ложных свидетельских показаний в пользу своей жены.

Нечас стал первым в истории Чешской Республики премьером, осужденным по уголовному делу. Скандал, возникший в связи с подкупом депутатов, обстоятельства которого полиция начала расследовать в 2013 году, стал одной из основных причин отставки возглавляемого Нечасом кабинета в том же году.