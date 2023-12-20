Xinhua: армия Сомали очистила от боевиков город Масагауэй

По информации агентства, операция по их преследованию в настоящее время продолжается на нескольких фронтах в восточной части региона Гальгудуд

НАЙРОБИ, 20 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы освободили от боевиков группировки "Аш-Шабаб" город Масагауэй в центральной части Сомали. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Оно приводит данные министерства информации о том, что "террористы "Аш-Шабаб" выжаты из города Масагауэй, операция по их преследованию в настоящее время продолжается на нескольких фронтах в восточной части региона Гальгудуд". Сообщений о потерях с обеих сторон во время операции не поступало.

Правительственные войска взяли на себя круглосуточную охрану президентского дворца с учетом постепенного завершения работы временной миссии Африканского союза, передает издание Garowe Online.

"Аш-Шабаб" возникла в Сомали в 2004 году. К 2010 году группировка контролировала обширную территорию страны, в том числе столицу, однако летом 2011 года была вынуждена оставить Могадишо и перейти к партизанской борьбе с правительством республики и его союзниками. В феврале 2012 года один из главарей "Аш-Шабаб" объявил о присоединении к террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ).