Байден: Мадуро выполняет свои соглашения с США, но Венесуэле предстоит еще "долгий путь"

Американский президент отметил, что лидер Венесуэлы "пока выполняет свои обязательства по проведению свободных выборов"

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро пока выполняет свои договоренности с США по проведению "свободных выборов" в стране, но Каракасу предстоит еще "долгий путь". Об этом заявил американский президент Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в штате Висконсин.

Его попросили прокомментировать возможную договоренность с Венесуэлой по возвращению на родину находящихся в стране под стражей американцев. "Выглядит хорошо. Похоже, что Мадуро пока выполняет свои обязательства по проведению свободных выборов. Но это еще не все. Предстоит еще долгий путь. Но пока все хорошо", - ответил глава государства.