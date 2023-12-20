Дания присоединится к коалиции по обеспечению безопасности судоходства в Красном море

Reuters не уточнило, в чем именно будет заключаться вклад датской стороны

ГААГА, 20 декабря. /ТАСС/. Дания станет одним из участников коалиции, создаваемой США для обеспечения безопасности судоходства в Красном море. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Минобороны Дании.

Агентство не уточняет, в чем именно будет заключаться вклад датской стороны.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники (хуситы) заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. В ответ власти США заявили о намерении приступить к проведению в Красном море операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов. В число участников операции, помимо США и Дании, должны войти Бахрейн, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.