На Украине потребовали заблокировать информирующий о притеснении верующих УПЦ сайт

Речь идет о сайте Союза православных журналистов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) потребовала заблокировать сайт Союза православных журналистов (СПЖ), который информирует о притеснении канонической Украинской православной церкви (УПЦ) со стороны властей.

СПЖ сообщил, что получает сообщения от читателей о недоступности сайта для пользователей некоторых украинских провайдеров. Распоряжение о блокировке отдано 16 декабря Национальным центром оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Украины в ответ на обращение СБУ. СПЖ заверяет, что сделает все возможное, чтобы оставаться в украинском интернет-пространстве.

СПЖ оперативно информирует о рейдерских захватах храмов УПЦ и других бесчинствах со стороны властей и сторонников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Так, союз активно освещал ситуацию вокруг вытеснения УПЦ из Киево-Печерской лавры.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию ПЦУ, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников.

По последним данным, против священников УПЦ Службой безопасности Украины заведено 65 уголовных дел, против 17 клириков введены санкции, 19 иерархов лишены гражданства. По информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, в стране насчитывается не менее 5-6 млн прихожан УПЦ.