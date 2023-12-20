Страны Евросоюза решили принять участие в операции США в Красном море

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что государства согласились внести свой вклад в американскую операцию Prosperity Guardian посредством операции Atalanta

БРЮССЕЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Страны - члены Евросоюза решили принять участие в операции США Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов в Красном море. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Безответственные действия хуситов представляют собой угрозу свободе судоходства в Красном море. На внеочередном заседании постоянных представителей стран ЕС, которое я созвал сегодня, государства-члены согласились внести свой вклад в американскую операцию Prosperity Guardian посредством операции Atalanta", - написал он в сети X.