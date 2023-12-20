Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции по Газе перенесено на 21 ноября

Постпред Эквадора при ООН Хосе де ла Гаска сообщил, что Совет Безопасности согласился продолжить обсуждения 20 декабря, чтобы у него было больше времени на дипломатию

ООН, 20 декабря. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН принял решение перенести на четверг, 21 декабря, голосование по гуманитарной резолюции арабских стран, чтобы согласовать формулировки документа. Об этом заявил журналистам постоянный представитель Эквадора при ООН Хосе де ла Гаска, чья страна исполняет функции председателя Совбеза в декабре.

"Совет Безопасности согласился продолжить обсуждения сегодня, чтобы у него было больше времени на дипломатию. Председательство назначит голосование на завтрашнее утро", - сказал он.