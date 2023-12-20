Нижняя палата парламента Индии одобрила законопроект, заменяющий УК колониальных времен

Новый "Бхаратский нормативный кодекс" содержит 356 статей, около половины из которых заимствованы из Индийского уголовного кодекса в скорректированных формулировках

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 декабря. /ТАСС/. Нижняя палата парламента Индии (Лок Сабха) одобрила законопроекты, которые заменят устаревшие законодательные нормы, в том числе принятый при британском владычестве более полутора века назад Индийский уголовный кодекс. Об этом сообщил ее секретариат.

Индийский уголовный кодекс был принят еще в 1860 году и в последние годы критиковался как устаревший, отдельные его нормы были даже отменены или получили более современную трактовку со стороны судов, в первую очередь это нормы, касающиеся прав женщин и сексуальных меньшинств. Кроме того, некоторые статьи не учитывали особенности индийского общественного устройства и были модифицированы.

Всего новый "Бхаратский нормативный кодекс" (в названии использовано слово "Бхаратия" на хинди для обозначения страны вместо "Индия") содержит 356 статей, около половины из которых заимствованы из Индийского уголовного кодекса в скорректированных формулировках. Помимо прочего, новые нормы вводят определения для организованной преступности, терроризма, убийства в составе группы по мотивам принадлежности к касте, языковой группе, вероисповедания. В частности, последнее деяние, подразумевающие в том числе линчевания (внесудебные расправы), может караться наказанием вплоть до смертной казни.

Другой заменяемый "Закон о порядке предоставления доказательств" от 1872 года также подвергался критике из-за возникающих в судебной практике проблем с привлечением к наказанию подозреваемых, затягиванию процессов и накоплению в судах большого числа незакрытых дел. Новым законопроектом вводятся требования к временным срокам рассмотрения дел, расширяется возможность упрощенного делопроизводства по преступлениям, наказание по которым не превышает трех лет. Также впервые на законодательном уровне вводится возможность электронной записи показаний и использования фото- и видеоаппаратуры для сбора доказательств.

"Мы близки к тому, чтобы стереть все следы оков нашего колониального прошлого и рабства и создать абсолютно новый индийский уголовный кодекс", - заявил глава МВД Амит Шах, выступая в парламенте в преддверии голосования.

Голосование при этом прошло в отсутствие большинства оппозиционных депутатов, некоторые из которых критиковали отдельные положения принимаемых документов. Перед голосованием от участия в заседаниях были отстранены 143 депутата от оппозиции, но это отстранение было связано с их попытками сорвать заседание из-за инцидента 13 декабря, когда в парламент прорвались политические активисты. Оппозиционеры добивались, чтобы министр внутренних дел Шах отчитался перед парламентом по поводу этого инцидента вместо проведения слушаний по законопроектам.