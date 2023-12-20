20 декабря, 19:11,
обновлено 20 декабря, 19:45
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Российско-арабский форум принял итоговое заявление

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр иностранных дел Марокко Насер Бурита и заместитель генерального секретаря Лиги Арабских государств Хусам Заки (слева направо) . Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр иностранных дел Марокко Насер Бурита и заместитель генерального секретаря Лиги Арабских государств Хусам Заки (слева направо)
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Участники VI сессии Российско-арабского форума по сотрудничеству (РАФС), который прошел в Марракеше, приняли итоговое заявление. В сессии участвовал глава МИД РФ Сергей Лавров, а также руководители внешнеполитических ведомств Марокко, Палестины, Йемена, Бахрейна, Судана, Ливана, Мавритании, Египта. 

Основные положения совместного заявления — в материале ТАСС.

  • Участники форума выступили за мирное урегулирование на Украине в соответствии с Уставом ООН.
  • Они намерены активизировать борьбу с терроризмом и экстремизмом.
  • Министры подчеркнули необходимость урегулирования спорных вопросов и кризисов мирными средствами и путем всестороннего диалога.
  • Руководители внешнеполитических ведомств отвергли любые попытки оправдания войны против палестинцев Газы и предложили создать многосторонний формат посредничества по Палестине.
  • Также они призвали Израиль присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия.
  • Россия и арабские страны обязались оберегать суверенитет и единство Сирии.
  • Министры поддержали свободу навигации в Красном море.
  • Руководители внешнеполитических ведомств поддержали международно признанное правительство Йемена.
  • Участники форума призвали к продолжению координации между непостоянными арабскими членами СБ ООН и Россией на основе общих интересов.
  • Они высоко оценили усилия ОАЭ в период их членства в Совете Безопасности и приветствовали избрание Алжира непостоянным членом СБ ООН.
  • Стороны высказались за расширение экономического взаимодействия между странами - членами Лиги арабских государств и Россией.
  • Россия и арабские страны отвергли военное решение проблем в Ливии и отметили необходимость вывода с территории этой страны всех иностранных сил, боевиков и наемников. Также они выступили за проведение выборов в Ливии в кратчайшие сроки.
 
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