Российско-арабский форум принял итоговое заявление

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр иностранных дел Марокко Насер Бурита и заместитель генерального секретаря Лиги Арабских государств Хусам Заки (слева направо)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр иностранных дел Марокко Насер Бурита и заместитель генерального секретаря Лиги Арабских государств Хусам Заки (слева направо)

Участники VI сессии Российско-арабского форума по сотрудничеству (РАФС), который прошел в Марракеше, приняли итоговое заявление. В сессии участвовал глава МИД РФ Сергей Лавров, а также руководители внешнеполитических ведомств Марокко, Палестины, Йемена, Бахрейна, Судана, Ливана, Мавритании, Египта.

Основные положения совместного заявления — в материале ТАСС.