В Израиле заявили, что не потерпят провокаций и попыток атак в районе Эйлата

Израильский министр обороны Йоав Галант сообщил, что войска готовы к любой задаче и любому приказу

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 декабря. /ТАСС/. Израиль не потерпит угроз, провокаций и попыток атак района города Эйлат на побережье Красного моря на юге Израиля. С таким заявлением выступил израильский министр обороны Йоав Галант в ходе встречи с командующими и личным составом ВМС Израиля, действующими в этом районе, сообщила пресс-служба Минобороны.

"Мы не потерпим угроз в адрес Государства Израиль. Если они (хуситы - прим. ТАСС) продолжат нас провоцировать, попытаются атаковать Эйлат ракетами или другими способами, мы будем знать, что делать. Мы готовимся, войска здесь готовы к любой задаче и любому приказу. Государство Израиль благодаря ВМС и ВМФ будет знать, как защитить себя", - распространила пресс-служба Минобороны высказывания Галанта.

После очередного витка эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября хуситы неоднократно заявляли о нанесении ударов по Израилю.