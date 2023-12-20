ХАМАС утверждает, что за три дня подбило более 40 единиц военной техники Израиля

По словам представителя движения Абу Убайды, "Бригады Иззэддина аль-Кассама" нанесли удары по скоплениям израильских военных, а также их полевым штабам

БЕЙРУТ, 20 декабря. /ТАСС/. Бойцы группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющейся боевым крылом радикального палестинского движения ХАМАС, за последние 72 часа подбили в секторе Газа 41 единицу израильской военной техники. Об этом сообщил представитель группировки Абу Убайда, соответствующее заявление размещено в его Telegram-канале.

По словам Убайды, "Бригады Иззэддина аль-Кассама" нанесли удары по скоплениям израильских военных, а также их полевым штабам. Ракетному обстрелу якобы подвергся и Тель-Авив.