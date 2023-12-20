В США заявили, что договорились с Венесуэлой об освобождении заключенных американцев

По словам представителя администрации высокого ранга, Вашингтон будет корректировать санкции против страны на основе конкретных результатов переговоров между правительством президента республики Николаса Мадуро и оппозицией

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Вашингтон и Каракас достигли соглашения об освобождении американцев, находящихся в заключении в Венесуэле. Об этом заявил представитель администрации США высокого ранга на телефонном спецбрифинге, посвященном ситуации вокруг Венесуэлы.

"Мы достигли соглашения об освобождении шести американцев, которые неправомерно удерживались в Венесуэле", - заявил чиновник. По его словам, "это означает, что все неправомерно удерживаемые", а также четверо других американцев "вскоре будут отпущены" на свободу. В общей сложности в США вернутся 10 американских граждан, пояснил представитель администрации.

Начало переговоров

Чиновник отметил, что Соединенные Штаты начали прямые переговоры с Венесуэлой об освобождении задержанных в стране американцев в мае, о них регулярно информировали президента США Джо Байдена.

"Нынешнее положение дел - результат многих месяцев переговоров, активных внутренних обсуждений и регулярных консультаций с президентом, который был в курсе каждого этапа этого процесса с момента начала прямых переговоров с представителями Венесуэлы в мае", - сказал он.

"С мая Джейк [Салливан] (помощник президента США по национальной безопасности - прим. ТАСС) и госсекретарь [Энтони Блинкен] проводили регулярные стратегические консультации по Венесуэле и лично взаимодействовали с партнерами из Европы и с Ближнего Востока в поддержку выборов в Венесуэле и освобождения американцев", - добавил представитель администрации.

По его словам, особенно активную поддержку Вашингтону оказывал Катар. "Катар является важным партнером США по целому ряду вопросов, <...> в течение нескольких месяцев они способствовали переговорам между властями [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро и официальными лицами США, чтобы расчистить путь к конкурентным выборам и освобождению незаконно задержанных американцев", - отметил чиновник.

Санкции против Венесуэлы

По словам чиновника, США заявили Венесуэле, что будут корректировать санкции против нее на основе конкретных результатов переговоров между правительством президента республики Николаса Мадуро и оппозицией.

"Я бы хотел подчеркнуть, что помощник [президента США Джо Байдена] по национальной безопасности Джейк Салливан, который контролировал ход переговоров с самого начала, четко дал понять, что США будут корректировать санкции против Венесуэлы, исходя из конкретных результатов переговоров", - заявил чиновник. Позднее он пояснил, что корректировка санкций возможна по результатам переговоров между правительством Мадуро и оппозицией.

"По ходу переговоров мы продолжим рассматривать вопрос о смягчении санкций. Мы четко дали понять, что будем корректировать санкции на основе конкретных результатов переговоров между сторонами в Венесуэле", - заявил он. По его словам, возможное смягчение санкций "никак не связано с вопросом освобождения американцев".