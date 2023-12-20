Кипр решил открыть посольство в Казахстане

Власти Кипра считают крайне важным расширение своего присутствия в Центральной Азии

НИКОСИЯ, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Республики Кипр приняли решение открыть посольство в Казахстане, считая крайне важным расширение своего присутствия в Центральной Азии. Об этом сообщил журналистам официальный представитель правительства Константинос Летимпиотис.

"Совет министров принял сегодня решение открыть дипломатическую миссию Республики Кипр в Республике Казахстан", - сказал он. Как заметил Летимпиотис, на Кипре придают первостепенное значение региону Центральной Азии, который "является одним из основных столпов его внешней политики".

"Принимая во внимание наше желание иметь право голоса и играть роль в событиях в регионе, которые прямо или косвенно затрагивают нас, дипломатическое присутствие Кипра в Казахстане имеет важное значение, - подчеркнул представитель кабмина. - Поэтому и с учетом восстановления кипрской экономики политические соображения требуют усиления присутствия Кипра в Центральной Азии".

В декабре главы МИД Кипра и Казахстана Константинос Комбос и Мурат Нуртлеу провели в Абу-Даби встречу, на которой подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении политического диалога, торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Министры отметили наличие нереализованного потенциала сотрудничества в сфере транспорта, логистики и туризма. По итогам их встречи достигнута договоренность в качестве первоочередных шагов рассмотреть возможность установления прямого авиасообщения между двумя странами.