Украинские энергетики сообщили о повреждении ТЭС возле зоны боевых действий

В "ДТЭК энерго" не приводят точное местоположение тепловой электростанции

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Энергетическая компания "ДТЭК энерго" сообщила о повреждении тепловой электростанции (ТЭС), расположенной вблизи зоны боевых действий.

"Сегодня <...> пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК расположенная в прифронтовой зоне", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Отмечается, что оборудование ТЭС получило значительные повреждения, энергетики уже приступили к ремонтным работам. В "ДТЭК энерго" не приводят точное местоположение тепловой электростанции.

7 декабря украинское Минэнерго сообщало об остановке двух энергоблоков ТЭС, также расположенной вблизи зоны боевых действий.