Spiegel: менее половины беженцев с Украины успешно прошли интеграционные курсы в ФРГ

Согласно отчету Счетной палаты Германии, с начала конфликта почти 450 тыс. покинувших ее жителей получили допуск к интеграционным курсам в стране, около 198 тыс. из них получили места и смогли начать обучение

БЕРЛИН, 20 декабря. /ТАСС/. Менее половины украинских беженцев успешно прошли интеграционные курсы в Германии. Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на имеющийся в его распоряжении отчет Счетной палаты ФРГ бюджетному комитету Бундестага.

"Несмотря на большие расходы, результаты разочаровывают: менее половины украинских беженцев успешно прошли интеграционные курсы", - отмечается в документе. Правительство ФРГ стремится привлечь на рынок труда значительно большее количество беженцев с Украины. Это, как указывает издание, позволит сократить расходы на €500 млн. В частности, речь идет о социальных пособиях. Если же более половины украинских беженцев не смогут успешно пройти интеграционные курсы, правительству Германии вряд ли удастся сэкономить средства, подчеркивает журнал.

В своем отчете Счетная палата опирается на данные Федерального ведомства по делам миграции и беженцев. С начала конфликта на Украине в феврале 2022 года почти 450 тыс. покинувших ее жителей получили допуск к интеграционным курсам в Германии, около 198 тыс. из них получили места и смогли начать обучение.

В этом году на интеграционные курсы в ФРГ выделили почти €1 млрд - примерно на четверть больше, чем в 2022-м. В 2024 году правительство Германии планирует направить на эти цели более €1 млрд.

ФРГ приняла около 1 млн беженцев с Украины.