Блинкен заявил, что РФ, КНР и Иран будут рады, если Конгресс не выделит средства Украине

Госсекретарь США выразил надежду на быстрое принятие мер Конгрессом по вопросу финансирования

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Москва, Пекин и Тегеран "будут счастливы", если Конгресс США не одобрит выделение дополнительных ассигнований на оказание помощи Украине.

"Как я говорил ранее, практически вся помощь, выделенная Украине, и средства, включенные в пакетный запрос на дополнительное финансирование, инвестируются внутри Соединенных Штатов. Они помогают укреплению нашей оборонно-промышленной базы. Так что во многом мы и сами от этого выигрываем", - заявил Блинкен на пресс-конференции по итогам года в Госдепартаменте.

"По этой причине я надеюсь, что Конгресс примет меры и сделает это быстро", - продолжил госсекретарь. "Повторюсь, мы знаем, кто будет счастлив, если по какой-то причине запрос на финансирование не будет одобрен. Они находятся в Москве, в Пекине, в Тегеране", - утверждал Блинкен.

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом (демократ) хотела бы получить около $106 млрд.

Некоторые республиканцы в Палате представителей и Сенате высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) несколько раз предупреждал о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

6 декабря законопроект о новой крупной помощи Израилю и Украине, а также о противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурного голосования в Сенате, хотя Байден в специальном обращении призвал законодателей утвердить эти расходы до ухода на рождественские каникулы. Тем не менее контролирующие верхнюю палату Конгресса демократы сохранили возможность вновь внести этот законопроект на рассмотрение.