Le Monde: саудовский аналитик представил МИД Франции свой план по урегулированию в Газе

По информации газеты, план подписал руководитель эр-риядского аналитического центра Gulf Research Center Абдель Азиз бен Сакр

ПАРИЖ, 20 декабря. /ТАСС/. План возможного урегулирования конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем, подразумевающий создание арабского миротворческого корпуса в секторе Газа, был передан МИД Франции от главы аналитического центра в Саудовской Аравии. Об этом сообщает сообщает газета Le Monde.

План подписан руководителем эр-риядского аналитического центра Gulf Research Center Абдель Азизом бен Сакром. Отмечается, что "конфиденциальный документ", с которым ознакомились журналисты французского издания, был составлен по итогам его встречи с главой департамента Северной Африки и Ближнего Востока МИД Франции Анн Грилло 19 ноября.

Издание выделяет несколько мер, предложенных в его плане, одна из которых - эвакуация в Алжир боевиков ХАМАС и руководства силового блока. Алжир упоминается в качестве возможного места их "изгнания" из-за его хороших отношений с Катаром и Ираном, а также его возможностей по контролю за деятельностью лидеров палестинского движения на своей территории. В этой связи Le Monde напоминает о плане эвакуации Ясира Арафата и других палестинцев на корабле из порта Бейрута в Афины под конвоем французского фрегата в 1982 году, когда израильские силы осаждали столицу Ливана.

Среди других предложенных аналитиком мер значатся размещение в Газе арабских миротворческих сил под мандатом ООН и создание "совместного переходного совета", объединяющего основные партии Газы (ХАМАС, "Исламский джихад" и ФАТХ). Данный совет должен управлять анклавом в течение четырех лет и организовать там президентские и парламентские выборы.

В то же время сама газета, которая в заголовке материала называет данный план "саудовским", выражает сомнение в том, что он вообще утверждался официальным Эр-Риядом. Будут ли приняты какие-то официальные шаги для его воплощения - не уточняется. Ни Абдель Азиз бен Сакр, ни Анн Грилло не ответили на запросы издания.