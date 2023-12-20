В Палестине заявили, что не поддерживают никаких контактов с ХАМАС

По словам советника президента страны Махмуда аль-Хаббаша, приоритетом для палестинских властей являются спасение мирных жителей Газы и доставка им гуманитарной помощи

КАИР, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Палестины в настоящее время не поддерживают никаких контактов с движением ХАМАС. Об этом заявил советник президента Государства Палестина Махмуд аль-Хаббаш.

"Сейчас у властей Палестины нет никаких контактов или дискуссий с ХАМАС", - цитирует аль-Хаббаша телеканал Al Hadath. "Мы надеемся на начало переговоров [с ХАМАС], но в данный момент их нет", - добавил советник палестинского лидера.

Аль-Хаббаш отметил, что власти Палестины "отказываются говорить о том, что будет после войны в Газе, пока продолжается [израильская] агрессия". Он подтвердил, что "сегодня приоритетом для палестинских властей являются спасение мирных жителей Газы и доставка им гуманитарной помощи".

Ранее член Исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Иззат аль-Ахмед сообщил, что президент Государства Палестина Махмуд Аббас, который возглавляет эту организацию, дал указание установить контакты с ХАМАС. Аль-Ахмед подчеркнул, что дверь для переговоров открыта, ООП не выдвигает условия для возобновления диалога. Он добавил, что организация намерена поддерживать контакты со всеми палестинскими группировками, включая "Исламский джихад". Аль-Ахмед также отметил, что ООП готова использовать любую возможность, чтобы объединить ряды палестинцев.