В Чехии заверили, что права задержанного в стране индийца не нарушаются

По словам родственников Никхила Гупты, в первые полторы недели содержания под стражей убежденного индуса и вегетарианца якобы пытались кормить свининой и говядиной

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 декабря. /ТАСС/. Служба тюремной стражи Чешской Республики заверила, что права задержанного в стране гражданина Индии Никхила Гупты "тщательно соблюдаются", несмотря на ранее озвученные жалобы родственников индийца. Об этом заявил представитель службы Иржи Яван.

Ранее родственники Гупты, экстрадиции которого из Чехии добивается Вашингтон, пожаловались в Верховный суд Индии на многочисленные нарушения его прав. По их словам, власти Чехии не уведомили индийских дипломатов о задержании Гупты, а в первые полторы недели содержания под стражей Гупту, убежденного индуса и вегетарианца, якобы пытались кормить свининой и говядиной, несмотря на просьбы предоставить вегетарианскую еду.

В комментарии газете The Indian Express Яван подчеркнул, что чешские исправительные учреждения находятся под регулярным национальным и международным контролем, а именно со стороны омбудсмена Чехии и Европейского комитета по предупреждению пыток.

"Смею сказать, что права человека, и также другие стандарты и требования, установленные соответствующими законодательными актами, тщательно соблюдаются в тюрьмах, которые подвергаются таким тщательным проверкам", - заявил Яван.

При этом по поводу жалобы со стороны родственников, что Гупте, по их данным, не давали связаться с ними, Яван не ответил прямо, заявив, что у всех заключенных есть такое право. Говоря о жалобе, что Гупте якобы не давали вегетарианскую еду, он отметил, что заключенным предоставляют возможность употреблять пищу в соответствии со своими культурными и религиозными традициями, указав при этом, что в выборе продуктов для заключенных также учитываются состояние их здоровья и минимальные требования по пищевой ценности.

52-летнего Гупту обвиняют в попытке нанять киллера, который оказался федеральным агентом США под прикрытием. Гупта был задержан в Чехии 30 июня. Как сообщала ранее газета Financial Times со ссылкой на источники, власти США сорвали заговор с целью убийства одного из лидеров сикхских сепаратистов на американской территории. Целью заговора, по сведениям издания, был Гурпатвант Сингх Паннун, гражданин США и Канады, член запрещенной в Индии организации "Сикхи за справедливость". Эта базирующаяся в США группировка выступает за создание на территории индийского штата Пенджаб независимого государства Халистан. Нью-Дели выразил тогда обеспокоенность этими сообщениями.