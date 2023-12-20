Суд ЕС решил исключить Януковича из санкций по обвинению в коррупции

Решение Совета Евросоюза должно быть отменено в той части, где сохраняются имена бывшего президента Украины и его сына, говорится в постановлении трибунала

БРЮССЕЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Европейский Суд юстиции постановил исключить бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра из санкций ЕС, введенных в связи с обвинениями в коррупции в стране. Об этом говорится в постановлении трибунала.

В нем подчеркивается, что решение Совета ЕС должно быть отменено в той части, в которой сохраняются имена Януковича и его сына.

В прошлом году в пресс-службе Януковича подчеркнули, что Европейский суд вынес уже пять решений об отмене санкций и признанию их необоснованными, а ни одна страна не установила наличие якобы похищенных политиком бюджетных средств, наличием которых обосновывалось введение санкций.

4 августа 2022 года Евросоюз, помимо уже введенных мер в отношении бывшего президента Украины, ввел новые санкции против Януковича и его сына Александра из-за спецоперации РФ. В заявлении ЕС говорится, что Совет добавил их в список лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры, за "их роль в подрыве или представлении угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Совет ЕС сразу опубликовал это решение в Официальном журнале, что означает, что санкции вступают в силу немедленно. Они подразумевают запрет на въезд в ЕС и заморозку активов на территории Евросоюза при их наличии.