Армия Израиля заявила о захвате контроля над "элитным кварталом" ХАМАС в Газе

В ходе боев за этот район ЦАХАЛ уничтожил около 600 боевиков радикального движения, сообщили в армейской пресс-службе

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) установили полный контроль над "элитным кварталом" ХАМАС в Газе, откуда действовало военное и административное руководство радикальной организации. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Войска ЦАХАЛ установили контроль над "элитным кварталом" ХАМАС в центре города Газа, включая район площади Палестины, откуда действовало административное и военное руководство ХАМАС. Комплекс включает в себя большую сеть туннелей, соединяющих укрытия террористов, штабы и жилые квартиры, принадлежащие высшему руководству ХАМАС. Этот комплекс, расположенный как на земле, так и под землей, являлся центром силы военного и политического крыла ХАМАС", - говорится в сообщении.

"В последние недели [военнослужащие] действовали в районе Рималь в городе Газа, где расположена площадь Палестины. Войска провели совместное и скоординированное наступление на площадь Палестины и взяли этот район под оперативный контроль. За последние несколько дней территория была полностью взята под контроль", - продолжили в пресс-службе. Военные отметили, что "в ходе боев по обеспечению безопасности этого района силы ЦАХАЛ уничтожили около 600 террористов".

"Площадь Палестины была центром военного управления ХАМАС и была окружена зданиями, служившими штабами, шахтами террористических туннелей и стратегическими строениями, принадлежащими ХАМАС", - заявили в армейском ведомстве. "Эта военная инфраструктура располагалась в непосредственной близости от магазинов, правительственных зданий, жилых домов гражданских лиц и специальной школы для глухих детей", отметили военные. Кроме того, "площадь является центром сети туннелей с рядом опорных пунктов руководства ХАМАС", добавили в пресс-службе.

Военные отметили, что эта сеть туннелей "соединяется с подземной инфраструктурой в районе больниц "Ар-Рантиси" и "Аш-Шифа". Кроме того, "после обеспечения безопасности на территории в ходе операции по зачистке был обнаружен подземный террористический город, который является частью туннельной системы ХАМАС и включает стратегический маршрут, соединенный с другой важной подземной инфраструктурой в секторе", добавили в армии.

"Шахты, ведущие в сеть туннелей, были расположены в резиденциях и офисах высокопоставленного руководства [ХАМАС] и позволяли спускаться по защищенным лифтам и лестницам", - продолжили военные. "Это позволило боевикам ХАМАС скрываться бегством или оставаться в укрытии в течение длительного времени", отметили в пресс-службе, указав, что "сеть подземных туннелей включала взрывозащищенные двери и укрытия". "В ряде случаев были обнаружены продукты питания, вода и электрическая инфраструктура, позволяющая длительное пребывание [в укрытии]", - добавили в армии, отметив, что "высокопоставленные руководители ХАМАС Исмаил Хания, Яхья Синвар и Мухаммед ад-Дейф использовали эту сеть" в том числе "для безопасного ежедневного передвижения по центру города Газа".

Мастерская по рытью туннелей

"Рядом с этими зданиями ХАМАС организовало специализированную мастерскую по рытью и строительству подземной сети", - добавили в пресс-службе. "Внутри мастерской была обнаружена шахта, использовавшаяся для хранения и перемещения оборудования для строительства туннелей, возведения стен и бетонных арок. Рядом была найдена шахта глубиной 20 м с винтовой лестницей и взрывозащищенная дверь перед развилкой с ответвлениями туннеля", - продолжили в израильской армии. "Шахта туннеля была разрушена взрывчаткой, завезенной туда ХАМАС, а поблизости было обнаружено большое количество оружия и различных технических устройств", - резюмировали военные.