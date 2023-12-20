Орбан заявил, что прием Украины в ЕС раздавит экономику Европы

Премьер-министр Венгрии назвал такой такой шаг преждевременным и опасным

БУДАПЕШТ, 20 декабря. /ТАСС/. Вступление Украины в Евросоюз обойдется членам сообщества дополнительно в €150-190 млрд, что может нанести "смертельный" урон их экономике. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу TV2, напомнив, что на саммите в Брюсселе 14-15 декабря он выступил против начала переговоров о присоединении Киева к ЕС.

"Если Европейский союз действительно захочет включить в свой состав Украину, то ему придется собрать дополнительно сумму от €150 млрд до €190 млрд", - заявил глава правительства. По его словам, в этом случае экономика Европы будет "раздавлена насмерть".

Орбан отметил, что в случае приема в ЕС Украина будет претендовать на получение помощи в таком объеме, который сейчас предоставляется сразу всем странам Центральной Европы, включая Венгрию. "Мы не хотим способствовать передаче Украине денег, которые должны принадлежать венграм", - подчеркнул он.

В связи с этим премьер предупредил, что на внеочередном саммите ЕС, который может состояться в конце января или начале февраля для обсуждения помощи Украине, ожидаются "гром и молнии". На предыдущей встрече со своими коллегами он заблокировал внесение поправок в бюджет Евросоюза на 2024-2027 годы, предусматривающих выделение Киеву €50 млрд в течение четырех лет.

Орбан также подтвердил, что не изменил свою позицию относительно вступления Украины в ЕС и считает такой шаг преждевременным и опасным. По его словам, Евросоюз в процессе расширения "еще никогда не вел переговоры со страной, находящейся в состоянии войны". И совершенно непонятно, будут ли "территории, которые сейчас удерживает Россия, тоже считаться частью ЕС" в случае присоединения Украины, добавил премьер.

Он отметил, что украинский конфликт - одна из трех бед, которые преследовали европейцев в уходящем году. Двумя другими он назвал угрозу терроризма из-за конфликта на Ближнем Востоке и нелегальную миграцию.