Армия Израиля сообщила об ударе по военному посту сирийской армии

В армейской пресс-службе пояснили, что это стало ответом на обстрел территории еврейского государства со стороны республики

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 декабря. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что военные зафиксировали запуск четырех снарядов из Сирии по израильской территории и нанесли удары в ответ по местам ведения огня и посту сирийской армии.

"После сирен, прозвучавших на Голанских высотах, были зафиксированы четыре запуска [снарядов] из Сирии, которые перелетели на территорию Израиля. ЦАХАЛ нанес удары по местам ведения огня и военному посту, принадлежащему сирийской армии", - говорится в заявлении.