США утверждают, что продолжают придерживаться принципа "одного Китая"

Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня, подчеркнул координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов продолжает придерживаться принципа "одного Китая" и не поддерживает независимость Тайваня. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Его попросили прокомментировать данные источников телекомпании NBC, согласно которым председатель КНР Си Цзиньпин прямо заявил президенту США Джо Байдену на встрече на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско, что Пекин воссоединит Тайвань и материковый Китай. "Я не собираюсь вдаваться в детали беседы двух лидеров. Думаю, вы понимаете, что я не собираюсь оглашать [детали] этой частной беседы", - подчеркнул представитель Белого дома на борту самолета президента США, который отправился в Милуоки (штат Висконсин).

"Председатель [КНР] Си [Цзиньпин] открыто и ясно говорил о своем желании воссоединиться. Это не что-то иное или новое. Мы четко заявили, и президент [Байден] четко заявлял вам [журналистам] и председателю [КНР] Си [Цзиньпину], что мы по-прежнему придерживаемся политики "одного Китая". Мы не поддерживаем независимость Тайваня. Мы также не поддерживаем изменение статус-кво в одностороннем порядке и уж тем более силой. И, как сказал президент, нет никаких причин для того, чтобы дело дошло до конфликта", - заключил Кирби.

По данным американской телекомпании, Си Цзиньпин не назвал точных сроков, в которые КНР рассчитывает осуществить план воссоединения, но отметил, что это будет сделано "мирно, а не за счет применения силы".

Ситуация вокруг Тайваня

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения.

Байден заявил в интервью телекомпании CBS в сентябре прошлого года, что американские вооруженные силы будут защищать Тайвань в случае возможного "вторжения" со стороны Китая. При этом он заверил, что Вашингтон не намерен поощрять попытки острова добиться независимости.