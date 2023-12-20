РАФС: ливанцам необходимо ускорить избрание президента для выхода из кризиса

МАРРАКЕШ, 20 декабря. /ТАСС/. Участники Российско-арабского форума сотрудничества (РАФС) в Марракеше выразили солидарность с Ливаном, столкнувшимся с самым серьезным политическим, экономическим и социальным кризисом за последние десятилетия. В принятой итоговой декларации они отметили важность сохранения национального единства Ливана, укрепления его безопасности и стабильности.

"Ливанцам необходимо ускорить избрание президента республики для формирования полномочного правительства, которое примет шаги по выходу из нынешнего экономического и финансового кризиса", - говорится в документе.

"Участники форума поддерживают восстановление суверенитета Ливана над всей его территорией, включая высоты Шебаа и Кфар-Шуба, - подчеркивается в декларации. - Они отмечают важность выполнения резолюции 1701 Совета Безопасности ООН и требуют от Израиля прекратить нарушения воздушного пространства Ливана, а также все агрессивные действия, угрожающие региональной стабильности".

Главы МИД РФ и арабских государств одобряют усилия Ливана по приему и размещению сирийских перемещенных лиц, они призывают "к эффективным усилиям по обеспечению финансовой, социальной и экономической основы для возвращения беженцев в Сирию".