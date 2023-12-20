20 декабря, 20:48
Военная операция на Украине

Столтенберг надеется, что Конгресс США одобрит помощь Киеву до Рождества

Генеральный секретарь НАТО также отметил, что Соединенные Штаты оказали Украине беспрецедентную поддержку

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется, что США смогут одобрить новый пакет помощи Украине в этом году.

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"Конечно, было бы гораздо лучше, если бы Конгресс США смог бы принять решение по новому пакету помощи для Украины до Рождества", - сказал он в интервью телеканалу CNN.

"Мы всегда можем обсуждать, можно ли было сделать с нашей стороны еще больше ранее для поддержки Украины. Но ясно то, что США и союзники по НАТО оказали Украине беспрецедентную поддержку", - также отметил Стотенберг.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты практически исчерпали возможность продолжать оказывать помощь Украине, поэтому Конгресс должен одобрить новые ассигнования для Киева.

Вашингтонская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом (демократ) хотела бы получить около $106 млрд.

Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) несколько раз предупреждал о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

6 декабря законопроект о новой крупной помощи Израилю и Украине, а также о противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурного голосования в Сенате, хотя Байден в специальном обращении призвал законодателей утвердить эти расходы до ухода на рождественские каникулы. Тем не менее контролирующие верхнюю палату Конгресса демократы сохранили возможность вновь внести этот законопроект на рассмотрение. 

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