В ООН сообщили о работе над гуманитарным доступом в северную часть сектора Газа

Официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик уточнил, что ООН не посылает конвои в зону, где идут активные боевые действия, без необходимого механизма деконфликтации

ООН, 20 декабря. /ТАСС/. ООН ведет переговоры со всеми сторонами палестино-израильского конфликта для обеспечения гуманитарного доступа в северную часть сектора Газа. Об этом заявил в ответ на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы не посылаем конвои в зону, где идут активные боевые действия, без необходимого механизма деконфликтации, - сказал он. - Мы общаемся со всеми сторонами этого конфликта для обеспечения безопасности наших людей".

Ранее на этой неделе специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд сообщил, что сотрудники гуманитарных организаций практически не могут работать и помогать населению в северной части сектора Газа. Он также отметил, что доставка гуманитарной помощи в палестинский анклав по-прежнему сопровождается "непреодолимыми трудностями".