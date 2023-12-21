Каракас приветствовал освобождение в США венесуэльского дипломата

В правительстве Боливарианской Республики подчеркнули что Алекс Сааб "стал жертвой мести" Вашингтона "за его исключительные международные усилия по защите социальных прав всех венесуэльцев в условиях усиления односторонних принудительных мер"

КАРАКАС, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы приветствует освобождение венесуэльского дипломатического посланника Алекса Сааба, который длительное время незаконно находился под арестом в США. Об этом говорится в правительственном заявлении, размещенном на странице министра информации и связи Венесуэлы Фредди Няньеса в соцсети Х (ранее Twitter).

"Правительство Боливарианской Республики Венесуэлы с ликованием празднует освобождение и возвращение на родину нашего дипломата Алекса Сааба, который до сегодняшнего дня несправедливо находился в заложниках в американской тюрьме", - говорится в правительственном заявлении. В документе подчеркивается, что Сааб "стал жертвой мести правительства США за его исключительные международные усилия по защите социальных прав всех венесуэльцев в условиях усиления односторонних принудительных мер".

Освобождение Сааба "является символом победы боливарианской мирной дипломатии <...> и солидарности со всех уголков мира со стороны общественных движений, интеллигенции, деятелей искусства и других борцов за справедливость", подчеркивается в заявлении правительства Венесуэлы.

Дипломатический посланник и близкий соратник Николаса Мадуро Сааб, совершал зарубежные поездки для обеспечения поставок продовольствия и медикаментов Венесуэлу в условиях американских санкций. Дипломат был незаконно задержан 12 июня 2020 года с нарушением норм международного права по требованию США в Кабо-Верде, где его самолет сделал техническую посадку для заправки топливом. В октябре 2021 года он был экстрадирован в США, где обвинялся в отмывании $350 млн в американских банках.