Глава Минфина Израиля раскритиковал военный кабинет за переговоры с ХАМАС через "Моссад"

Бецалель Смотрич заявил, что лидеров движения ХАМАС следует устранять, а не говорить с ними

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 декабря. /ТАСС/. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич раскритиковал военный кабинет под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху за то, что он якобы отправляет главу разведки "Моссад" Дэвида Барнеа вести переговоры с лидерами движения ХАМАС, а не устранять их.

"Главу "Моссада" следует направлять, чтобы устранять лидеров ХАМАС, где бы они ни находились, а не разговаривать с ними и не вести с ними переговоры", - написал в среду Смотрич в соцсети X (ранее Twitter), комментируя статью в газете Israel Hayom, в которой утверждается, что в Израиле изучаются различные варианты ответа на требования ХАМАС для заключения нового соглашения об освобождении заложников.

В партии Нетаньяху "Ликуд" уже ответили Israel Hayom на заявление Смотрича, что, "к сожалению, министр финансов решил написать в Twitter вещи, которые не имеют под собой никаких оснований". "Ликуд" рекомендовала Смотричу "обеспечить, чтобы средства доходили до граждан, предприятий, эвакуированных, солдат и резервистов", цитирует издание заявление партии.

Ранее в среду портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что израильская сторона предложила ХАМАС новый вариант сделки о прекращении огня. По данным портала, Барнеа в рамках своих переговоров с директором ЦРУ Уильямом Бернсом и премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, которые прошли в Варшаве в понедельник, представил инициативу Израиля о возобновлении переговоров о мирном соглашении. Барнеа предложил освободить почти 40 человек, среди которых будут женщины, мужчины старше 60 лет и заложники, которые нуждаются в срочной медицинской помощи. В обмен на это Израиль готов приостановить военные действия в Газе минимум на неделю, а также отпустить некоторых палестинских заключенных, осужденных за более тяжелые преступления, чем те, которые были выпущены в рамках предыдущего соглашения, проинформировали источники Axios.

Во вторник президент Израиля Ицхак Герцог объявил, что еврейское государство готово к еще одной гуманитарной паузе в Газе и увеличению количества помощи для населения анклава с целью обеспечить освобождение заложников, однако ответственность в этом деле полностью лежит на руководстве ХАМАС. В тот же день Нетаньяху подтвердил, что дважды в последнее время направлял руководителя "Моссада" в Европу для переговоров об освобождении заложников.

Первая гуманитарная пауза в Газе

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предполагали, что в обмен на каждого отпущенного заложника из числа женщин и детей Израиль освободит из тюрем трех палестинских женщин и детей. Стороны несколько раз продлевали режим прекращения огня, однако утром 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе.