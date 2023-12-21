Блинкен сообщил о сделанных Каракасом шагах по выполнению договоренностей с оппозицией

Госсекретарь США уточнил, что 10 американских граждан "благополучно покинули Венесуэлу"

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Вашингтонская администрация считает, что власти Венесуэлы, освободив американцев и "политических заключенных", сделали шаги, направленные на выполнение своих договоренностей с оппозицией. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном в среду.

Как он констатировал, 10 граждан США "благополучно покинули Венесуэлу". "Мы также приветствуем имевшее место сегодня освобождение 20 венесуэльских политических заключенных и объявление 30 ноября о планах восстановления всех венесуэльских политических кандидатов [в правах]. Эти действия являются важными, конкретными шагами к выполнению соглашения об организации избирательного процесса, подписанного представителями [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро и [оппозиционной] Унитарной платформы в Барбадосе в октябре", - добавил Блинкен.

В октябре представители руководства Венесуэлы и оппозиции на переговорах в Бриджтауне заключили соглашение о возобновлении диалога и организации избирательного процесса в боливарианской республике в 2024 году. Договоренности предусматривают неприятие любой формы политического насилия против Венесуэлы и ее институтов, признание права каждого политического деятеля свободно выбирать своего кандидата и предоставление гарантий всем участникам выборов. Президентские выборы в республике должны пройти во второй половине 2024 года.

Блинкен позднее заявил, что Венесуэла до конца ноября должна восстановить в политических правах несколько оппозиционных лидеров, которые не могут по этой причине принять участие в президентских выборах. Он имел в виду в том числе победительницу оппозиционных праймериз Марию Корину Мачадо, которая поражена в политических правах до 2030 года.

Высказывания главы американской дипломатии вызвали крайне негативную реакцию венесуэльских властей, обвинивших Блинкена во лжи и шантаже. Каракас отрицал, что эти требования были включены в соглашение с радикальной оппозицией.