Уилан заявил, что США бросили и предали его

Осужденный в РФ американец назвал обещания властей Соединенных Штатов "пустыми"

ЛОНДОН, 21 декабря. /ТАСС/. Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж в 2020 году, обвинил власти США в том, что они бросили и предали его, упустив несколько возможностей для обмена своего гражданина.

"Я знаю, что США делают самые разные предложения, но это не то, чего хотят в России. Поэтому они ходят по кругу, словно бросая в стену спагетти, чтобы посмотреть, что прилипнет. Проблема в том, что пока они это делают, моя жизнь уходит. Прошло уже пять лет!" - сказал Уилан в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си, назвав происходящее "серьезным предательством" со стороны Вашингтона.

По словам Уилана, администрация Дональда Трампа последовательно отказывалась обменивать его на Виктора Бута. В декабре 2022 года Бута, который провел в американской тюрьме 14 лет, обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер. "Очень большой стресс - знать, что ты мог вернуться домой много лет назад. Очень неприятно осознавать, что они совершили все эти ошибки. По сути, меня здесь бросили", - заявил Уилан корреспонденту Би-би-си Саре Рейнсфорд, которая отмечает, что еще никогда в разговорах с ней он не был настолько пессимистичен. "Я крайне обеспокоен. После каждого нового случая [задержания граждан США в России] мой отодвигается в очереди все дальше и дальше", - добавил Уилан, по словам которого все обещания властей США "оказались пустыми".

В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон прикладывает максимум усилий, чтобы найти подходящий способ для возвращения в США американцев, задержанных или находящихся в заключении в России. Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон готов продолжать обсуждать с Москвой вопросы, связанные с обменом задержанных в России граждан США.

14 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции отметил, что Россия не отказывается от обмена заключенными с США, но эти договоренности должны быть взаимоприемлемыми и должны устраивать обе стороны. Путин добавил, что контакты с США на этот счет идут. При этом президент подчеркнул, что гуманитарные соображения должны лежать в основе этих решений.

Уилан, имеющий паспорта Великобритании, Ирландии, Канады и США, был задержан ФСБ при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года в номере гостиницы "Метрополь" в Москве. Мосгорсуд признал Уилана виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.