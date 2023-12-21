Байден заявил, что не говорил с Мадуро о выборах в Венесуэле и освобождении граждан США

По словам президента Соединенных Штатов, его администрация "обеспечила освобождение всех американцев, которых удерживали" в Боливарианской Республике

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил журналистам в среду, что лично не обсуждал с венесуэльским лидером Николасом Мадуро освобождение американцев и договоренности о проведении выборов в республике. Слова главы администрации США привел пресс-пул Белого дома.

Говоря о властях Венесуэлы, Байден отметил: "Они выполняют свои обязательства относительно демократических выборов. Это еще не завершено. Они дали конкретные обязательства. Мы посмотрим, выполнят ли они их. Мы призовем их к ответу". "Я не говорил с Мадуро, - добавил президент. - Мы представили конкретные требования относительно демократических выборов. Он согласился на все из них". По словам Байдена, его администрация "обеспечила освобождение всех американцев, которых удерживали в Венесуэле".

В октябре представители руководства Венесуэлы и оппозиции на переговорах в столице Барбадоса заключили соглашение о возобновлении диалога и организации избирательного процесса в боливарианской республике в 2024 году. Договоренности предусматривают неприятие любой формы политического насилия против Венесуэлы и ее институтов, признание права каждого политического деятеля свободно выбирать своего кандидата и предоставление гарантий всем участникам выборов. Президентские выборы в республике должны пройти во второй половине 2024 года.

Как сообщил 20 декабря представитель администрации США высокого ранга на телефонном спецбрифинге, Вашингтон и Каракас достигли соглашения об освобождении 10 американцев, которые находились в заключении в Венесуэле. Байден принял решение помиловать близкого соратника президента Венесуэлы "Алекса Сааба, который ожидал суда по обвинению в отмывании денег". Как уточнил чиновник, правительство республики со своей стороны решило "освободить 20 политических заключенных" и экстрадировать бежавшего из Соединенных Штатов Леонарда Фрэнсиса, которому предъявлены обвинения в коррупции.