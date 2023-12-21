Посол Израиля в ФРГ заявил о причастности палестинских мирных жителей к нападению ХАМАС

Рон Прозор отметил, что у еврейского государства есть доказательства этого факта, в том числе фотографии

БЕРЛИН, 21 декабря. /ТАСС/. Посол Израиля в Германии Рон Прозор заявил о причастности палестинского гражданского населения к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября.

"У нас есть данные, в том числе фотографии, свидетельствующие о том, что тысячи людей участвовали в этом. Часть населения делала гораздо худшие вещи. Например, жестокое обращение с женщинами, изнасилования", - сказал Прозор в подкасте депутата от Свободной демократической партии Германии Франка Мюллера-Розентритта, отвечая на вопрос о причастности палестинских мирных жителей к атакам ХАМАС. В то же время дипломат подверг критике Международный комитет Красного Креста за его действия в секторе Газа. "С Международным Красным Крестом все не так", - подчеркнул он.

Ранее газета Bild сообщила, что гражданин ФРГ Урия Байер погиб, сражаясь на стороне Израиля. Он воевал в составе элитного израильского подразделения. Байер умер от серьезной травмы головы и был похоронен в Израиле. Власти Германии подтвердили эту информацию. "Армия обороны Израиля проинформировала нас о том, что, к сожалению, среди жертв боевых действий в секторе Газа есть гражданин Германии. Наше посольство в Тель-Авиве находится в тесном контакте с родственниками и властями Израиля", - заявили изданию в МИД ФРГ.