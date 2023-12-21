КНДР пообещала ответить ядерным ударом в случае таких же провокаций врагов

Пхеньян провел 18 декабря успешные испытания МБР "Хвасон-18"

ТОКИО, 21 декабря. /ТАСС/. КНДР, не колеблясь, ответит ядерным ударом на любую провокацию противника, связанную с применением ядерного оружия против республики. Об этом заявил лидер страны Ким Чен Ын в ходе встречи со 2-й краснознаменной ротой, участвовавшей в недавнем запуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-18".

"Товарищ Ким Чен Ын сказал, что глубоко восхищен боеспособностью этой роты, продемонстрировавшей высокую маневренность и способность к быстрой атаке на учениях по запуску. Товарищ Ким Чен Ын заявил, что действия этой роты была демонстрацией преданности и твердой позиции вооруженных сил, выступающих на защите суверенитета КНДР", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

По словам Ким Чен Ына, проведенные испытания также стали демонстрацией того, что КНДР готова "без колебаний нанести ядерный удар, если врагами против нее будет осуществлена провокация с применением ядерного оружия".

КНДР провела 18 декабря успешные испытания МБР "Хвасон-18", что стало ответом на враждебные действия США и Южной Кореи. Как отмечается, ракета за 4 415 секунд преодолела 1 002,3 км при максимальной высоте полета 6 518,2 км и "точно попала в намеченную акваторию". Ранее в Токио заявляли, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море в 250 км к западу от острова Окусири, расположенного в 20 км от Хоккайдо.

Запуск не оказал никакого негативного влияния на безопасность окружающих стран, указывает ЦТАК.