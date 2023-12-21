ХАМАС назвало страны коалиции по охране судов в Красном море соучастниками войны в Газе

Член руководства движения Усама Хамдан призвал государства пересмотреть свое решение

БЕЙРУТ, 21 декабря. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС считает страны, намеревающиеся присоединиться к создаваемой США международной коалиции по обеспечению безопасности судоходства в Красном море, пособниками преступлений против палестинского народа и призывает их пересмотреть свое решение. Об этом заявил член руководства движения Усама Хамдан.

"Что касается участников [этой коалиции], то они должны пересмотреть свое решение, которое представляет собой открытое соучастие в оккупационной войне, а также преступлениях в отношении нашего палестинского народа в секторе Газа и массовых убийствах", - приводятся слова Хамдана в Telegram-канале ХАМАС.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" объявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. С середины ноября несколько коммерческих и военных судов в Красном море подверглись атакам с подконтрольной "Ансар Аллах" территории. Кроме того, йеменские мятежники захватили грузовое судно Galaxy Leader, на борту которого находились более 20 членов экипажа.

В ответ на действия "Ансар Аллах" власти США объявили о формировании международной коалиции и подготовке операции по обеспечению свободы навигации и охраны судов в Красном море. В число участников операции должны войти Бахрейн, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция. В свою очередь официальный представитель движения Мухаммед Абдель Салям заявил ТАСС, что создание коалиции не повлияет на решение "Ансар Аллах" атаковать коммерческие суда, связанные с Израилем.