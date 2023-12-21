КНДР призвала СБ ООН принять меры из-за провокаций США и Южной Кореи

Международному сообществу также стоит повысить уровень осуждения зачинщиков обострения ситуации на Корейском полуострове, заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон

ТОКИО, 21 декабря. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН должен возложить ответственность на США и Республику Корея за обострение ситуации на Корейском полуострове и провокации против КНДР. Об этом заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, являющаяся сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Считаю очень неприятным сам созыв открытого заседания СБ ООН по разбойническим требованиям США и их сателлитов, на обсуждение которого поставлены суверенные права КНДР. СБ ООН должен возложить ответственность на США и Республику Корея, которые на протяжении всего года обостряли ситуацию на Корейском полуострове разнообразными военными провокационными деяниями против нашей республики. Международному сообществу в свою очередь стоит единодушно повысить уровень осуждения зачинщиков обострения ситуации в регионе", - приводит ее заявление Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Таким образом Ё Чжон прокомментировала созыв заседания СБ ООН для обсуждения проведенного КНДР запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

КНДР провела 18 декабря успешные испытания МБР "Хвасон-18" в ответ на враждебные действия США и Южной Кореи. Ракета за 4 415 секунд преодолела 1 002,3 км при максимальной высоте полета 6 518,2 км и "точно попала в намеченную акваторию". В Токио заявляли, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в 250 км к западу от острова Окусири в Японском море.

Запуск не оказал никакого негативного влияния на уровень безопасности окружающих стран, указывает ЦТАК.