Вооруженные силы США подтвердили удар по своей базе в Ираке

Оперативная группа, которая осуществляет операцию "Непоколебимая решимость", установила место, откуда выпустили ракету, и передала эту информацию иракским силам безопасности, уточнили в CENTCOM

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Военная база США Айн-эль-Асад в иракской провинции Анбар 20 декабря подверглась ракетному удару. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

"Примерно в 07:30 по местному времени 20 декабря по авиабазе Айн-эль-Асад в Ираке была выпущена ракета калибра 122 мм. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в заявлении, опубликованном на странице CENTCOM в социальной сети X (ранее Twitter).

Отмечается, что оперативная группа, которая осуществляет операцию "Непоколебимая решимость", установила место, откуда была выпущена ракета, и передала эту информацию иракским силам безопасности.

20 декабря информационный портал Shafaq News со ссылкой на источник в силах безопасности Ирака сообщил, что американская военная база Айн-эль-Асад подверглась ракетному удару.

14 декабря представитель CENTCOM информировал, что с 17 октября американские войска в Сирии и Ираке подверглись нападениям 97 раз. На сирийской территории дислоцировано 900 американских военнослужащих, в Ираке - 2,5 тыс. 30 ноября отряды шиитского движения "Исламское сопротивление Ирака" опубликовали в своем Telegram-канале официальное заявление, в котором предупредили США, что увеличат количество вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку Соединенные Штаты продолжают оказывать военную помощь израильской армии, убивающей мирных жителей в секторе Газа и Южном Ливане.