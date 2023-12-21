В ЕС сообщили о подготовке 13-го и 14-го пакетов санкций против РФ

Как сообщил депутат Европарламента Томаш Здеховски "Известиям", в скором времени они будут представлены странам-участницам

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Евросоюз уже готовит как 13-й, так и 14-й пакеты санкций против России. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на депутата Европарламента от Чехии Томаша Здеховски.

По мнению политика, разработка новых мер не займет много времени. "Их очень скоро представят странам-членам", - отметил Здеховски.

Евродепутат от Эстонии Яна Тоом добавила, что инициатива о принятии новых санкций, скорее всего, будет исходить главным образом от прибалтийских стран. "Но санкционный инструмент не бесконечен. Где-то есть этому предел, и он, видимо, скоро наступит", - сказала она "Известиям".

Ранее ЕС утвердил 12-й пакет санкций, введенных против России из-за военной операции на Украине. Новые рестрикции введены против 61 человека, а также 86 компаний и организаций.