21 декабря, 01:36
Санкции в отношении России

В ЕС сообщили о подготовке 13-го и 14-го пакетов санкций против РФ

AP Photo/ Markus Schreiber
© AP Photo/ Markus Schreiber

Как сообщил депутат Европарламента Томаш Здеховски "Известиям", в скором времени они будут представлены странам-участницам

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Евросоюз уже готовит как 13-й, так и 14-й пакеты санкций против России. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на депутата Европарламента от Чехии Томаша Здеховски.

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По мнению политика, разработка новых мер не займет много времени. "Их очень скоро представят странам-членам", - отметил Здеховски.

Евродепутат от Эстонии Яна Тоом добавила, что инициатива о принятии новых санкций, скорее всего, будет исходить главным образом от прибалтийских стран. "Но санкционный инструмент не бесконечен. Где-то есть этому предел, и он, видимо, скоро наступит", - сказала она "Известиям".

Ранее ЕС утвердил 12-й пакет санкций, введенных против России из-за военной операции на Украине. Новые рестрикции введены против 61 человека, а также 86 компаний и организаций. 

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